"الشاباك" يعارض شن عملية عسكرية في جنين

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، بأن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" يعارض شن عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن "الشاباك" يعارض شن عملية عسكرية شمال الضفة لسببين أولهما تطوّر كبير في قدرات العبوات التي يتم صنعها في جنين ومحيطها، والثاني مخاوف من انتشار التوتر لباقي مناطق السلطة.

وطالب وزير المالية في حكومة الاحتلال، "بتسلئيل سموتريتش"، بشن عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة.

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين ومخيمها، بقوات كبيرة، وسط اشتباكات مسلحة.

واعترف الاحتلال بإصابة سبعة من جنوده بكمين عبوات ناسفة أدت إلى اعطاب أكثر من خمسة آليات عسكرية.