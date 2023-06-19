الهلال الأحمر: قوات الاحتلال اعتدت على طواقمنا اثناء عملها في جنين

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال اعتدت على مركبتي إسعاف تابعتين للجمعية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وقامت باستهدافهما بشكل مباشر بالرصاص الحي.

وأوضح الهلال الأحمر، في بيان له، ان الاعتداء أدى إلى أضرار مادية في هيكل وزجاج المركبتين، كما صُدمت إحداهما بمركبة عسكرية تتبع لقوات الاحتلال قبل أن يتم إطلاق النار عليها، ما أدى إلى تعطلها وخروجها من الخدمة.

وبين أن قوات الاحتلال عرقلت وصول مركبات الإسعاف إلى الجرحى والمرضى الذين هم بأمس الحاجة إلى الخدمة الطبية الطارئة، الأمر الذي يعرض سلامة المدنيين للخطر.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد أربعة مواطنين بينهم طفل وإصابة 62 أخرين بالرصاص الحي عقب اقتحام قوة كبيرة من جيش الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها.