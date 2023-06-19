الاعلام الحكومي بغزة يدين استهداف الاحتلال للصحفيين في جنين

أدان المكتب الاعلام الحكومي بغزة، اليوم الاثنين، استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأصابت قوات الاحتلال، مصور قناة الغد الصحفي حازم عماد ناصر في خاصرته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث وصفت حالته بأنها تتراوح بين المتوسطة والخطيرة، وعلى إثرها تم نقله إلى غرفة العمليات الطبية لتلقي العلاج اللازم.

وأعرب الإعلام الحكومي، في بيان له، عن قلقه البالغ إزاء استمرار استهداف الصحفيين وانتهاك حقوقهم أثناء تأديتهم مهامهم الصحفية.

واعتبر انتهاكات الاحتلال المستمرة للصحفيين والمؤسسات الإعلامية، إنما "تعكس مدى نجاح الإعلام الفلسطيني وفرسانه في نقل الحقيقة، وكشف زيف الرواية الإسرائيلية لما يحدث من جرائم بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في مدينة جنين ومخميها".

وأكد المكتب على أن الاحتلال لا يزال يستهدف الصحفيين في مدينة جنين ومخيمها، ويعيق عملهم في تغطية جرائم الاحتلال بحق المدنيين خلال اقتحام الاحتلال للمخيم صباح اليوم الاثنين، وما ارتكبه صباح اليوم من جرائم بشعة أدت الى استشهاد 3 مواطنين واصابة العشرات بجروح متفاوتة.

وأشار الإعلام الحكومي إلى أنه سجل منذ بداية العام الحالي أكثر من 297 انتهاكاً بحق الصحفيين، من بينهم إصابة واستهداف 73 صحافياً، بالرصاص الحي والمطاط، وقنابل الغاز السام والرش بغاز الفلفل، والاستهداف بالدهس والترهيب، والضرب بأعقاب البنادق والركل وغيرها من أساليب التعذيب بهدف منعهم من تغطية جرائم الاحتلال.

وشدد على ضرورة حماية الصحفيين وتوفير بيئة آمنة لهم لممارسة عملهم بحرية ودون تهديد؛ مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لمنع استمرار اعتداءات الاحتلال على الصحفيين ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.

ودعا إلى ضرورة العمل المتواصل على توثيق جرائم الاحتلال بحق الصحفيين، وتكثيف الجهود من أجل توفير الحماية لهم، معرباً عن تضامنه الكامل مع الصحفيين، متمنياً الشفاء العاجل للزميل الصحفي حازم عماد ناصر وجميع الصحفيين المصابين، مؤكداً استمراره في دعم حرية الصحافة وحق الوصول إلى المعلومة.