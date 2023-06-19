د. أبو طه: ما رآه الاحتلال بجنين هو فاتحة تطور سيشل قواه وصولاً لهزيمته الشاملة

قال رئيس الدائرة الإعلامية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين د. أنور أبو طه اليوم الاثنين 19 يونيو 2023، إن شعبنا المجاهد ومقاتلونا البواسل يسطرون اليوم مرحلة جديدة من مقاومة شعبنا المستمرة ضد الاحتلال وجرائمه، مضيفا: "سنستمر بالتصدي لعدوانه بكل الإمكانات والقدرات وما رآه اليوم ليس إلا فاتحة تطور ستشل كل قواه وصولا لهزيمته الشاملة".

وأكد د. أبو طه في تصريح صحفي، "أن استمرار الاحتلال سيكلفه ثمناً باهظًا، ونعلنها أن مدننا وقرانا ومخيماتنا لم تعد هدفاً سهلاً ومستباحاً لقواته المجرمة".

وتابع: "لن ترهبنا تهديدات وزراء العدو وقادته وقد علموا اليوم القوة المتصاعدة لكتائب المقاومة وفي مقدمتها كتيبة جنين وقدرتها على تكبيده الخسائر الجسيمة".

كما أكد أن ارتقاء الشهداء من شعبنا البطل ومقاوميه لن يزيدنا إلا اصراراً على دحر الاحتلال وهزيمته، فمن دماء الشهداء وآلام الجرحى نستمد عزمنا وارادتنا التي لا تلين.

ودعا أبو طه، السلطة الفلسطينية إلى وقف كل أشكال التنسيق الأمني المذل والإفراج عن المقاومين والتصدي لعدوان الاحتلال المتواصل ضد شعبنا الاعزل.

كما دعا شعوب الأمة العربية وقادتها إلى وقفة شرف وعز تردع الاحتلال المجرم وتعزز من صمود شعبنا الصامد.