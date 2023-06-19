الاحتلال يعلن تدهور صحة أحد الجنود المصابين في الاشتباكات المسلحة بجنين

اعلنت القناة 13 العبرية ظهر اليوم الاثنين 19/6/2023 ، ان تدهوراً طرأ على صحة أحد الجنود المصابين في الاشتباكات المسلحة بجنين صباح اليوم.

ويشار الى ان الاحتلال الاسرائيلي كشف عن إصابة 6 جنود اسرائيليين بعد وقوعهم في كمين محكم أعده مقاومو سرايا القدس في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال موقع "والاه" العبري: "إصابة 6 جنود إسرائيليين بعد وقوعهم في كمين أثناء الإشتباكات الجارية في مدينة جنين".

وأفاد الموقع العبري، بإصابة 6 من جنود الاحتلال بجروح جراء تفجير سيارتهم العسكرية في مخيم جنين، وجيش الاحتلال يحاول سحب الآليات التي أعطبها المقاومون بعبوة ناسفة.