بالصور بلدية غزة تبحث مع مجموعة الاتصالات سبل تعزيز التعاون

بحث رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، مع ممثل الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، عمر شمالي، سبل تعزيز التعاون وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المدينة.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر المجموعة في مدينة غزة حضره إلى جانب رئيس البلدية، مساعدي مدير عام البلدية فيما حضر إلى جانب شمالي، عدد من مدراء وموظفي المجموعة.

وأكد رئيس البلدية أن القطاع الخاص يشكل رافعة كبيرة للتنمية واستعرض رؤية المدينة وجهود البلدية لتطوير الخدمات ودعمها لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وهنأ رئيس البلدية ممثل الرئيس التنفيذي بالمنصب الجديد، وأكد أهمية تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بما يحسن الخدمات ويحقق الرؤية التنموية للمدينة والبلدية.

بدوره؛ أكد عمر شمالي عمق العلاقة مع البلدية منذ بدء تأسيس الشركة، وأهمية تكامل الجهود لتقديم الخدمات للمواطنين وتحسين جودة الحياة.

واتفق الطرفان على تعزيز التعاون المشترك في التخطيط وتحسين الخدمات، وتعزيز التنسيق والتواصل بما يحقق رؤية الطرفين في التطوير والتنمية.











