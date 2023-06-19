سرايا القدس تصدر بياناً عسكرياً يكشف تفاصيل الكمين المعد مسبقاً في جنين والموثق بالفيديو

أعلنت سرايا القدس- الضفة المحتلة الجناح العسكري للجهاد الاسلامي اليوم الاثنين 19/6/2023 ، عن تمكن أبطال سرايا القدس في كتيبة جنين بالضفة الغربية من إيقاع عدد من آليات الاحتلال المتوغلة بحقل من النيران واستهدافها بصليات كثيفة من الرصاص من مسافات قريبة مع جيش العدو وضمن عملية "بأس الأحرار" للتصدي للعدوان الصهيوني الذي استهدف مدينة جنين صباح اليوم.

وقالت السرايا خلال بلاغ عسكري صادر عنها ان القوات تمكنت تفجير عدد من العبوات الناسفة شديدة الانفجار المُعدة مسبقاً بناقلة جند صهيونية في محيط أحد المنازل في الجابريات وعدد من الآليات في عدة محاور بجنين وتحقيق إصابات مباشرة.

وأوضحت السرايا ان عناصر كتيبة جنين تمكنوا من رصد الإصابات المحققة في صفوف القوة الصهيونية المتوغلة وشوهدت مروحيات عسكرية للعدو وهي متجهة إلى مكان الكمين البطولي لإخلاء الجنود المصابين.

وبينت ان مشاهد الفيديو التي وثقتها كاميرات مجاهدينا في كتيبة جنين لتصديها للعدوان الصهيوني واستهداف آلياته وإيقاع إصابات محققة بعد تفجير ناقلة جند صهيونية وعدد من الآليات، أثلجت صدور قوم مؤمنين هي بعض من بأس مجاهدينا في جنين.

وأوضحت ان اعتراف العدو بإصابة 7 جنود صهاينة بعضهم بجراح خطيرة هو هروب من الاعتراف بحقيقة ما جرى من إصابات متعددة وأكيدة خلفها مجاهدونا البواسل في سرايا القدس – كتيبة جنين، الذين تصدوا بكل بسالة للعدوان.

البيان كاملاً:

بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس - الضفة الغربية

سرايا القدس: أوقعنا قوات الإحتلال في كمين محكم بجنين أدى لوقوع إصابات محققة

بعون الله وتوفيقه، وضمن عملية "بأس الأحرار" للتصدي للعدوان الصهيوني الذي استهدف مدينة جنين صباح اليوم، تمكن أبطال سرايا القدس في كتيبة جنين بالضفة الغربية من إيقاع عدد من آليات الاحتلال المتوغلة بحقل من النيران واستهدافها بصليات كثيفة من الرصاص من مسافات قريبة مع جيش العدو، وتفجير عدد من العبوات الناسفة شديدة الانفجار المُعدة مسبقاً بناقلة جند صهيونية في محيط أحد المنازل في الجابريات وعدد من الآليات في عدة محاور بجنين وتحقيق إصابات مباشرة.

لقد رصد مجاهدونا الإصابات المحققة في صفوف القوة الصهيونية المتوغلة وشوهدت مروحيات عسكرية للعدو وهي متجهة إلى مكان الكمين البطولي لإخلاء الجنود المصابين.

إن مشاهد الفيديو التي وثقتها كاميرات مجاهدينا في كتيبة جنين لتصديها للعدوان الصهيوني واستهداف آلياته وإيقاع إصابات محققة بعد تفجير ناقلة جند صهيونية وعدد من الآليات، وأثلجت صدور قوم مؤمنين هي بعض من بأس مجاهدينا في جنين.

إن اعتراف العدو بإصابة 7 جنود صهاينة بعضهم بجراح خطيرة هو هروب من الاعتراف بحقيقة ما جرى من إصابات متعددة وأكيدة خلفها مجاهدونا البواسل في سرايا القدس – كتيبة جنين، الذين تصدوا بكل بسالة للعدوان.

جهادنا مستمر.. عملياتنا متواصلة

"وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون"

سرايا القدس

الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الاثنين: 1 ذو الحجة 1444هــــ، الموافق 19 يونيو 2023م