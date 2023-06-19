تجاه حاجز الجلمة

فيديو جديد: الاحتلال يجر الآلية المعطوبة جراء استهدافها في جنين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:32 م
19 يونيو 2023
آليات الاحتلال المعطوبة.PNG
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