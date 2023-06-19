حركة الجهاد الإسلامي تدعو لمسيرة حاشدة في غزة عصر اليوم نصرة لجنين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:13 م
19 يونيو 2023
مسيرة لبيك يا اقصى (12).JPG
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

تدعو حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين اليوم الاثنين 19/6/2023 ، للمشاركة والتغطيـة لـلمسيـرة الحـاشـدة اسنـادًا لـجـنـيـن و دعــمــاً لمقاومتها، وذلـك اليـوم الاثنين 1 ذي الحـجـة 19/6/2023  بعــد صـلاة العصـر.

وقالت الحركة ان المسيرة ستنطلق مـن مسـجــد أبـو خضـرة وصـولاً إلـى مفـتـرق ملعــب اليـرمـوك فـي شــارع الـوحـدة.

ويشار الى ان الاحتلال "الاسرائيلي " يواصل العدوان منذ فجر اليوم في جنين حيث ينفذ عملية عسكرية أدت لاستشهاد 3 شبان 45 إصابة بنها 6 خطيرة ، وإصابة 6 جنود اسرائيليين في كمين محكم نفذته كتيبة جنين .

 

 

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات