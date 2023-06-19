بالفيديو اعطاب 7 آليات عسكرية بعبوات كتيبة جنين والاحتلال يستخدم كل أدواته لإخلائها

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:12 م
19 يونيو 2023
انفجار عبوة بدورة عسكرية إسرائيلية
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كشف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الاثنين 19 يونيو 2023، عن حجم الخسائر التي لحقت في آلياته العسكرية إثر استهدافها بالعبواتالناسفة لمقاومي سرايا القدس- كتيبة جنين خلال اقتحام جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة منذ فجر اليوم.

وقال جيش الاحتلال في بيان صدر عنه: "إن نحو 7 مركبات عسكرية تضررت في العملية لا تزال محاصرة في جنين، وسيستمر إخلائها لعدة ساعات".

وأضاف: "قواتنا تعمل براً وجواً لحماية جنودنا داخل جنين واخراجهم من هناك.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: إن جيش الاحتلال يستخدم الآن تقنيات خاصة في محاولة إخلاء المركبات المتضررة في جنين.

وقالت سرايا القدس- كتيبة جنين: فجرنا عبوات شديدة الانفجار لأول مرة في قوات الاحتلال بشكل مباشر في جنين.

وأُصيب 6 جنود "إسرائيليين" بينها خطيرة، صباح اليوم الاثنين 19 يونيو 2023، بعد وقوعهم في كمين محكم أعده مقاومو سرايا القدس في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال موقع "والاه" العبري: "إصابة 6 جنود إسرائيليين بعد وقوعهم في كمين أثناء الإشتباكات الجارية في مدينة جنين".

وأفاد الموقع العبري، بإصابة 6 من جنود الاحتلال بجروح جراء تفجير سيارتهم العسكرية في مخيم جنين، وجيش الاحتلال يحاول سحب الآليات التي أعطبها المقاومون بعبوة ناسفة.

 

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