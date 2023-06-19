بالفيديو اعطاب 7 آليات عسكرية بعبوات كتيبة جنين والاحتلال يستخدم كل أدواته لإخلائها

كشف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الاثنين 19 يونيو 2023، عن حجم الخسائر التي لحقت في آلياته العسكرية إثر استهدافها بالعبواتالناسفة لمقاومي سرايا القدس- كتيبة جنين خلال اقتحام جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة منذ فجر اليوم.

وقال جيش الاحتلال في بيان صدر عنه: "إن نحو 7 مركبات عسكرية تضررت في العملية لا تزال محاصرة في جنين، وسيستمر إخلائها لعدة ساعات".

وأضاف: "قواتنا تعمل براً وجواً لحماية جنودنا داخل جنين واخراجهم من هناك.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: إن جيش الاحتلال يستخدم الآن تقنيات خاصة في محاولة إخلاء المركبات المتضررة في جنين.

وقالت سرايا القدس- كتيبة جنين: فجرنا عبوات شديدة الانفجار لأول مرة في قوات الاحتلال بشكل مباشر في جنين.

وأُصيب 6 جنود "إسرائيليين" بينها خطيرة، صباح اليوم الاثنين 19 يونيو 2023، بعد وقوعهم في كمين محكم أعده مقاومو سرايا القدس في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال موقع "والاه" العبري: "إصابة 6 جنود إسرائيليين بعد وقوعهم في كمين أثناء الإشتباكات الجارية في مدينة جنين".

وأفاد الموقع العبري، بإصابة 6 من جنود الاحتلال بجروح جراء تفجير سيارتهم العسكرية في مخيم جنين، وجيش الاحتلال يحاول سحب الآليات التي أعطبها المقاومون بعبوة ناسفة.



