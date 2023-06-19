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بالفيديو والصور
لحظة تفجير عبوات ناسفة في آليات الاحتلال في جنين
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:27 ص
19 يونيو 2023
لحظة تفجير عبوات ناسفة في آليات الاحتلال في جنين
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