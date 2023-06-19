بالفيديو والصور لحظة تفجير عبوات ناسفة في آليات الاحتلال في جنين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:27 ص
19 يونيو 2023
استهداف جيب في جنين (1).jpeg
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لحظة تفجير عبوات ناسفة في آليات الاحتلال في جنين

استهداف جيب في جنين (1).jpeg
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استهداف جيب في جنين (3).jpeg
استهداف جيب في جنين (2).jpeg
جنين
جنين
جنين
 

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