سرايا القدس - كتيبة جنين تزف شهيدها قسام أبو سرية الذي ارتقى خلال تصديه للعدوان

زفت سرايا القدس - كتيبة جنين، اليوم الاثنين 19/6/2023، ابنها الشهيد البطل قسام فيصل أبو سرية (29 عاماً) الذي ارتقى خلال صد العدوان الإسرائيلي المتواصل على جنين ومخيمها، ووقع فيه جنود الاحتلال لكمين محكم نصبه لهم مجاهدو السرايا.

واستشهد 3 مواطنين بينهم طفل وأصيب عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين بينها خطيرة برصاص جيش الاحتلال فجر اليوم، خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة.

فيما أُصيب 6 جنود "إسرائيليين" بينها خطيرة، بعد وقوعهم في كمين محكم أعده مقاومو سرايا القدس في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.