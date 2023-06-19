الجهاد الإسلامي تنعي شهداء جنين وتؤكد أن تهديدات العدو لن تثني سرايا القدس عن القيام بواجبها

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأثنين 19/6/2023 إلى جماهير شعبنا وأمتنا، كوكبة شهداء جنين الذين ارتقوا خلال العدوان الصهيوني الهمجي على حي الجابريات بجنين فجر اليوم، وهم:

شهيدها المجاهد: قسام فيصل أبو سرية (29 عاماً).

الشهيد البطل: خالد عزام عصاعصة (21 عاماً).

الشهيد الطفل: أحمد يوسف صقر (15 عاماً).

وأكدت الحركة أن هذه الجريمة النكراء التي ارتقى خلالها الشهداء وأصيب العشرات من أبناء شعبنا، لن تطفئ انتفاضتنا المتصاعدة على امتداد الضفة الباسلة، وهذا الدم النازف سينتصر رغم حجم التضحيات.

وأشادت بسواعد مجاهدينا في كتيبة جنين – سرايا القدس، الذين تصدوا بكل شجاعة وعنفوان وأفشلوا أهداف العدو، ونؤكد تصميمنا على استمرار القتال، ولن تخيفنا تهديدات العدو التي لن تثني سرايا القدس عن القيام بواجبها المقدس في تعزيز العمل الجهادي في كل الساحات.

وعزت عوائل الشهداء الكرام، ونحيي أهل التضحية والفداء في جنين الملحمة، الذين يمثلون ظهراً وسنداً لمقاومتنا، ونهيب بجماهير شعبنا لرص الصفوف وتوحيد الجهود لرد العدوان ومواجهة العدو حتى تحرير أرضنا وتطهير مقدساتنا.