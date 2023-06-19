مصدر مسؤول في الجهاد: غارات الاحتلال على جنين ستدفع المقاومة لاستخدام وسائل ستفاجئ العدو

أكد مصدر مسؤول في حركة الجهاد الاسلامي بالضفة الغربية، اليوم الاثنين 19/6/2023، أن حجم الإصابات في صفوف قوات الاحتلال "الإسرائيلي" التي وقعت في كمين لسرايا القدس يعكس تطور القدرات القتالية لمجاهدي سرايا القدس.

وحذر المصدر المسؤول، العدو من أن اللجوء إلى الغارات الجوية بالطيران سيدفع المجاهدين لاستخدام وسائل ستفاجئ العدو .

وقال المصدر:" مجاهدونا في حالة تأهب كبيرة ومستعدون لخوض المواجهة واتساعها حال اقتضت الضرورة ذلك."

واستشهد 3 مواطنين بينهم طفل وأصيب عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين بينها خطيرة برصاص جيش الاحتلال فجر اليوم الاثنين 19 يونيو 2023، خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة، فيما أصيب 6 جنود صهاينة في كمين محكم لكتيبة جنين –سرايا القدس.