القيادي رضوان: المواجهة في جنين تُدلل على تطور إمكانات وأداء المقاومة

نعى القيادي في حركة حماس د. إسماعيل رضوان اليوم الاثنين 19 يونيو 2023، إلى أبناء الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية شهداء جنين الأبطال الذين ارتقوا إلى عليين في المواجهة البطولية مع الاحتلال الصهيوني، مقدماً التحية كل التحية للمقاومة الباسلة في جنين أيقونة المقاومة.

وقال رضوان في تصريح صحفي: إن هذه المواجهة البطولية للمقاومة في جنين والتي أثخنت في جيش الاحتلال وأوقعته في كمين محكم مع تدخل الطيران المروحي الصهيوني في المواجهة يدلل على تطور إمكانات وأداء المقاومة وفشل الاحتلال في اجهاضها.

وأشاد بالوحدة الوطنية للمقاومة الباسلة بين كتائب القسام وسرايا القدس وكل قوى المقاومة في مواجهة العدوان على أهلنا في جنين البطولة، مؤكداً على وحدة الساحات وترابط جبهات المقاومة في مواجهة الاحتلال دفاعًا عن القدس والأقصى وأبناء شعبنا.

ودعا، جماهير شعبنا والمقاومة في مدن وقرى الضفة الغربية كافة إلى الخروج إلى نقاط التماس وتوسيع رقعة المواجهة والاشتباك مع الاحتلال الصهيوني.

واستشهد 3 مواطنين بينهم طفل وأصيب عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين بينها خطيرة برصاص جيش الاحتلال فجر اليوم الاثنين 19 يونيو 2023، خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة.