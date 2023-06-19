أبو مجاهد: عبوات كتيبة جنين وجهت رسائل عدة للاحتلال و"بأس الاحرار" امتداد لـ "ثأر الأحرار"

أكد مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين محمد البريم "أبو مجاهد"، اليوم الاثنين 19 يونيو 2023، أن سرايا القدس- كتيبة جنين استبسلت في التصدي والدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم.

وشدد البريم في تصريح لإذاعة "القدس" تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على أن كتيبة جنين استطاعت ارباك حسابات الاحتلال "الإسرائيلي" بعدما نصبت له كميناً محكماً أدى إلى إصابة 6 جنود بينها خطيرة، قائلا: "لم يكن بمخيلة الاحتلال أن يُصاب أو يُقتل جندي في أي عدوان يشنه على مدن الضفة الغربية المحتلة".

وأضاف: "ما نشهده اليوم هو أداء بطولي وأسطوري وتصدي منقطع النظير لكتيبة جنين بإمكانيات بسيطة، مقابل عدو يمتلك أقوى وأعتى الأسلحة على مستوى العالم، إذ استطاعت كسر هيبته وارباك حساباته"، متابعا: "هذه البنادق الشريفة الطاهرة ستُعجل من دحر الاحتلال عن الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأشار البريم إلى أن كتيبة جنين أرسلت عدة رسائل للاحتلال من خلال عبواتها شديدة الانفجار التي أكدت من خلالها على التطور العسكري والقتالي لدى مجاهدي الكتيبة، المفاجآت التي تنتظره، إضافة إلى رسالة شديدة اللهجة مفادها بأن جنين ومخيمها محرمة على الاحتلال".

وقال: إن الدفع بتعزيزات عسكرية مروحية من الاحتلال، لانتشال المصابين يؤكد مدى الضرر الذي ألحقته كتيبة جنين والمقاومة بصفوف جنود الاحتلال خلال الاشتباكات المستمرة.

وتابع: "يقظة المقاومة والتصدي الباسل من مقاتلي كتيبة جنين للاحتلال بالرصاص والعبوات الناسفة أربكت حساب الاحتلال وجعلته يفكر كيفية انقاذ جرحاه ولملمة جراحه والهروب بأقل الخسائر".

بأس الأحرار

وأشار مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين إلى عملية بأس الأحرار هي امتداد لمعركة "ثأر الأحرار" التي خاضتها سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي ضد الاحتلال خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، وهي جزء من رد المقاومة الباسلة المنتفضة بالضفة على جرائم الاحتلال".

واستشهد 3 مواطنين بينهم طفل وأصيب عدد كبير بينها خطيرة برصاص جيش الاحتلال فجر اليوم الاثنين 19 يونيو 2023، خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة.

وأعلنت سرايا القدس- كتيبة جنين، اليوم الاثنين 19 يونيو 2023، انطلاق عملية "بأس الأحرار" رداً على العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة جنين ومخيمها.