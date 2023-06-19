الاحتلال يستهدف مركبتي اسعاف تابعتين للهلال الأحمر بالرصاص في جنين

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الاثنين 19/6/2023، أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" استهدفت مركبتي اسعاف للهلال الأحمر بالرصاص الحي في مخيم جنين بالضفة المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر، أن مركبة "إسرائيلية" عسكرية صدمت سيارة إسعاف بشكل متعمد لمنع وصولها لإنقاذ المصابين، ما تسبب بأضرار مادية.

واستشهد 3 مواطنين بينهم طفل وأصيب عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين بينها خطيرة برصاص جيش الاحتلال فجر اليوم الاثنين 19 يونيو 2023، خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة.