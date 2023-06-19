الإعلام العبري :الاحتلال تفاجأ بكمين اليوم والعبوات الناسفة فهي تشبه كمائن غزة ولبنان

كشف مراسل موقع واللا العبري اليوم الاثنين 19/6/2023 ان جيش الاحتلال فوجئ بكمين اليوم يشبه كمائن حزب الله حيث ان العبوة الناسفة تزن 40 كغم تسببت بأضرار في الآلية ، مما أدى لإصابة الجنود وتشبه العبوات المستخدمة في جنوب لبنان وغزة .

ومن جانبه قال المحلل العسكري لصحيفة معاريف "تال لف رام" أن جنين هي من أكثر المناطق في الضفة التي تمر بمرحلة لبنة فيما يتعلق باستخدام العبوات الناسفة وهو ما يدل على تطور الأداء خلال العام الماضي.

وبين المحلل العسكري ان هذا التطور يذكرنا بالعبوات التي كانت تستخدم ضد الجيش في جنوب لبنان ، لذلك فإن العبوات الناسفة ستكون أحد القضايا التي يجب التركيز عليها في حال اتخاذ قرار للقيام بعملية عسكرية واسعة في جنين".

ويشار ان العدوان الإسرائيلي متواصل في جنين حتى اللحظة حيث ادت العملية لاستشهاد 3 مواطنين بينهم طفل واصابة 31 بينهم 6 خطيرة ، في حين أصيب 6 "اسرائيليين" بينها خطيرة جراء كمين محكم لكتيبة جنين .