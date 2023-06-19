دعوات لمسيرات غضب والتوجه لنقاط الاشتباك مع الاحتلال نصرة لجنين

تعالت الدعوات والنداءات، اليوم الاثنين 19/6/2023، لمسيرات غضب عارمة في كل المحافظات الفلسطينية، والتوجه لنقاط الاشتباك مع الاحتلال "الإسرائيلي" نصرة لجنين بالضفة المحتلة التي تتعرض لعدوان شرس.

واستشهد 3 مواطنين بينهم طفل وأصيب عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين بينها خطيرة برصاص جيش الاحتلال فجر اليوم الاثنين 19 يونيو 2023، خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في رام الله والبيرة، عن إضراب شامل حدادًا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان المستمر على جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة اليوم.

ودعت القوى في تصريح صحفي صدر عنها، المواطنين للتوجه إلى جميع الحواجز ونقاط الاشتباك مع الاحتلال رفضاً لجرائمه.