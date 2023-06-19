بالفيديو لحظة تفجير ناقلة جنود "إسرائيليين" في جنين خلال الاقتحام المتواصل

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:41 ص
19 يونيو 2023
استهداف ناقلة جند.PNG
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لحظة تفجير ناقلة جنود "إسرائيليين" في جنين خلال الاقتحام المتواصل

 

 

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