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بالفيديو
لحظة تفجير ناقلة جنود "إسرائيليين" في جنين خلال الاقتحام المتواصل
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:41 ص
19 يونيو 2023
لحظة تفجير ناقلة جنود "إسرائيليين" في جنين خلال الاقتحام المتواصل
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