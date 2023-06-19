الإعلام العبري : حادث استثنائي جداً دفع سلاح الجو للزج بطائرة أباتشي في جنين

أعلنت مصادر عبرية اليوم الاثنين 19/6/2023 ان "ما جرى في جنين حادث استثنائي جداً دفع سلاح الجو للزج بطائرة أباتشي للقيام بعمليات الإنقاذ".

وقالت القناة 12 العبرية انه لأول مرة مروحية عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي تطلق صاروخاً لتأمين عملية إنقاذ القوات والآليات العسكرية التي وقعت في كمين مُحكم في جنين.

وقالت اذاعة الاحتلال أن جميع الجنود المصابين في جنين هم من جنود حرس الحدود وجروحهم بين طفيفة ومتوسطة .

ويشار الى ان الاحتلال اعترف بإصابة 6 جنود "إسرائيليين" بينهم حالات خطيرة في كمين نفذته عناصر كتيبة جنين والمقاومة بجنين ، خلال عملية عسكرية نفذها الاحتلال في جنين أدت لاستشهاد شاب وطفل حتى اللحظة واصابة 27 أخرين بينهم 3 خطيرة .