حماس: استبسال المقاومة في جنين ملحمة صمود دائمة لكسر أهداف العدو

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الاثنين 19/6/2023، أن استبسال المقاومة في جنين وضرباتها النوعية التي أصابت جيش الاحتلال تمثل ملحمة صمود دائمه تكسر أهداف الاحتلال وتبقيه عاجزاً على وقف المقاومة ومواجهتها.

وتواصل اقتحامات قوات الاحتلال لمخيم جنين، والتي أسفرت حتى اللحظة عن استشهاد شاب وإصابة 25 آخرين، فيما أصيب 6 جنود بينها خطيرة في اشتباكات عنيفة تدور في المنطقة.

وحيا عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حماس، في تصريح صحفي، أبطال المقاومة الفلسطينية وفرسان كتائب القسام الذين تصدوا لقوات الاحتلال المتوغلة في جنين وأوقعوا الخسائر والإصابات في صفوف جيشه في رسالة إصرار على استمرار المقاومة وديمومتها.

وقال القانوع :" ستظل الضفة الغربية بكل مدنها ومخيماتها خزان الثورة الفلسطينية وسيواصل الشباب الثائر وأبطال المقاومة الفلسطينية توجيه ضرباتهم ضد الاحتلال وقطعان مستوطنيه حتى طردهم أن أرضنا ومقدساتنا".