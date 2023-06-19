سلمي: كتيبة جنين وجهت صفعة قوية للعدو وقادته خلال اقتحام المخيم

أكد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي اليوم الاثنين 19 يونيو 2023، أن أبطال سرايا القدس – كتيبة جنين والمقاومة على أرض مدينة جنين ومخيها شمال الضفة الغربية المحتلة، وجهوا صفعة قوية للعدو وقادته، فما أن شرع العدو بالعدوان حتى لقنته جنين درساً جديداً لرسم قواعد الاشتباك في الضفة التي تنتفض غضباً وثورة وتستعد كل مدنها للمواجهة.

وقال سلمي في تصريح صحفي: "إن هذه المواجهة على أرض جنين تثبت تجذر المقاومة كنهج راسخ لا بديل عنه، وتدلل كذلك على شجاعة وإقدام المجاهدين وحجم استعدادهم للقتال".

وتوجه بالتحية للمقاتلين الأبطال في كتيبة جنين ولكل المقاومين الذين يدافعون عن جنين ويستبسلون في المواجهة ضد قوات الارهاب والعدوان التي اقتحمت جنين صباح اليوم فواجهها مقاتلو سرايا القدس والمقاومة بالرصاص والعبوات.

استشهد مواطن وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بينها خطيرة برصاص جيش الاحتلال فجر اليوم الاثنين 19 يونيو 2023، خلال اقتحام مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد مواطن، وإصابة عدد من المواطنين بجراح مختلفة بينهم خطيرة خلال اقتحام الاحتلال لحي الهدف والجابريات في محيط مخيم جنين، إذ جرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما منع الاحتلال الطواقم الطبية من الوصول إلى مصاب واسعافه.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل، ودارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام.

وأعلنت سرايا القدس- كتيبة جنين، اليوم الاثنين 19 يونيو 2023، انطلاق عملية "بأس الأحرار" رداً على العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة جنين ومخيمها.