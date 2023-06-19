تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الأربعاء
27° - 26°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.63
يورو
3.99
جنيه مصري
0.12
دينار أردني
5.11
جنيه إسترليني
4.58
الرئيسية
أحداث الساعة
تفاصيل الخبر
بالفيديو
: لحظة نقل جنود الاحتلال المصابين في اشتباكات جنين
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:08 ص
19 يونيو 2023
لحظة نقل جنود الاحتلال المصابين في اشتباكات جنين
متعلقات
اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال على حاجز "سالم" غرب جنين
07:10 م
محدث بالفيديو والصور
شهيد و إصابات بينها خطيرة واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنين وسط اشتباكات مسلحة
06:16 ص
بالفيديو
إصابة شاب بالرصاص في اشتباكات مُسلحة عنيفة مع الاحتلال في جنين
06:29 ص
بالفيديو
لحظة استشهاد أشرف إبراهيم خلال اشتباكه مع قوات الاحتلال في جنين فجراً
01:22 م
عاجل