بالفيديو : لحظة نقل جنود الاحتلال المصابين في اشتباكات ‌جنين⁩

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:08 ص
19 يونيو 2023
نقل جنود الاحتلال المصابين.PNG
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لحظة نقل جنود الاحتلال المصابين في اشتباكات ‌جنين⁩

 

 

 

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