تفاصيل عملية جنين ..البداية بكشف مستعربين ويتبعها كمين وإصابات الجنود

كشف محلل عسكري "اسرائيلي" تفاصيل ما حدث في جنين فجر اليوم 19/6/2023 ، وتفجر الأمور حتى اللحظة.

وقال المحلل العسكري أمير بوخبوط انه تم كشف قوة مستعربين حوالي الساعة 5:30 صباحًا في جنين، وبدأت في تبادل إطلاق النار مع مسلحين فلسطينيين، ونظراً لكثافة النيران، شن الجيش الإسرائيلي عملية إنقاذ اضطر خلالها إلى إدخال تعزيزات في عمق المنطقة، بما في ذلك جرافة عسكرية.

وأضاف بوخبوط " 5 جنود من الجيش أصيبوا في جنين بعدما وقعوا في كمين للمسلحين الفلسطينيين".

ونشر موقع والا العبري: مروحية تابعة لوحدة الإنقاذ 669 نقلت الجنود المصابين في جنين إلى المستشفيات - العبوات فاجأت الجنود وكان هناك خوف من عبوات أكثر قوة.

ويشار الى ان العملية المستمرة في جنين حتى اللحظة حيث أدت لاستشهاد شاب وإصابة 22 ، بينها 4 بحالة خطيرة وحرجة.