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بالفيديو
مساجد جنين تدعو للتصدي لاقتحام قوات الاحتلال للمخيم
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:50 ص
19 يونيو 2023
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