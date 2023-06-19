بالفيديو مساجد جنين تدعو للتصدي لاقتحام قوات الاحتلال للمخيم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:50 ص
19 يونيو 2023
اقتحام جنين- قوات الاحتلال.jpg
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