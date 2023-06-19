بالفيديو كتيبة جنين: مجاهدونا أمطروا قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات الناسفة وحققوا إصابات مباشرة

أكدت سرايا القدس- كتيبة جنين، صباح اليوم الاثنين 19 مايو 2023، أنّ مقاتليها استهدفوا قوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص خلال اقتحام المخيم، وتفجير عدد من العبوات الناسفة بمركبات عسكرية.

وقالت سرايا القدس - كتيبة جنين في بلاغ عسكري: "بعون الله وقوته يقوم مجاهدونا بإستهداف قوات الاحتلال المقتحمة لعدة مناطق محيط المخيم بصليات مكثفة من الرصاص والعبوات الناسفة".

وأضافت: "يواصل مجاهدونا استهداف قوات الاحتلال المقتحمة لحي الجابريات وحي الهدف بصليات مكثفة من الرصاص والعبوات الناسفة ويحققون إصابات مباشرة".

وتابعت: "قام مجاهدونا باستهداف آلية عسكرية تتبع لجيش العدو الصهيوني في حي الجابريات بعبوة ناسفة محلية الصنع مما ادى لإعطاب الآلية العسكرية".

وأشارت إلى أن مجاهديها يقومون في هذه الأثناء بإمطار نقاط تمركز القناصة في محيط المخيم بصليات مكثفة ودقيقة من الرصاص.

ولفتت إلى أن مجاهديها قاموا بتفجير عدد من العبوات الناسفة في آليات الاحتلال بشكل مباشر واستهدفوها بصليات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مباشرة.

وتابعت: "يواصل مجاهدونا توجيه ضربات مكثفة بصليات من الرصاص والعبوات المتفجرة صوب قوات وآليات الاحتلال في أكثر من محور ويحققون إصابات مباشرة".

وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم الاثنين 19 يونيو 2023، مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة أسفر عن إصابة عدة مواطنين بجراح مختلفة بينها وصفت بالخطيرة.