تلاقي أسعار الذهب في العراق في هذه الأوقات اهتماماً كبيراً من الناس في العديد من الدول العربية، حيث يبحث عنها المتابعون باستمرار وخاصة من التجار والمقبلين على الزواج.

ونحرص دوما في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم أسعار الذهب في العراق وهي من الموضوعات الهامة، التي يكثر بحث المتابعين عنها عبر محركات البحث العالمية لمتابعة أي تغييرات قد تطرأ على هذه الأسعار.

وجاءت أسعار الذهب في العراق، اليوم الإثنين 19-6-2023، وبمختلف عياراتها المتداولة في الأسواق العراقية المحلية، كما يلي:

- سعر عيار 24: 82.400 دينار

- سعر عيار 22: 75.534 دينار

- سعر عيار 21: 72.102 دينار

- سعر عيار 18: 61.801 دينار

- سعر عيار 14: 48.067 دينار

- سعر الأوقية: 2562634 دينار



