سعر الدولار اليوم في لبنان الاثنين 19 يونيو 2023.. استقرار الليرة في لبنان- استقر سعر الدولار اليوم أمام الليرة اللبنانية في السوق السوداء خلال تعاملات اليوم وسط قفزة للتضخم ليسجل 350%..

سعر الدولار اليوم في لبنان الاثنين 19 يونيو 2023

وتتماسك الليرة اللبنانية في مواجهة الضغوط أمام العملات الأجنبية، مع استمرار بنك لبنان المركزي ضخ سيولة دولارية عبر منصة صيرفة لضبط الأسعار حيث يضخ يومياً ما يقرب من 180 مليون دولار.

وسجل لبنان أعلى نسبة تضخم في مؤشر تضخم أسعار الغذاء في العالم، بلغت 350% خلال عام واحد حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي، وفق بيانات الأمن الغذائي صادرة عن البنك الدولي.

وذكر تقرير البنك الدولي أن نسبة التضخم في أسعار الغذاء مرتفعة حول العالم حيث شهدت جميع البلدان ارتفاعات بنسب متفاوتة.

الانتخابات حاضرة في زيارة ولي العهد السعودي لباريس

وناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، الأوضاع في لبنان، وأكد الرئيس الفرنسي على ضرورة الإسراع في وضع حد للفراغ السياسي في لبنان، وفق بيان قصر الإليزيه.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن عدم انتخاب رئيس منذ ثمانية أشهر "يبقى العائق الرئيسي أمام معالجة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحادة" التي يعاني منها لبنان.

كما ذكّر الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي أيضا بـ"تمسكهما المشترك بالأمن والاستقرار في الشرقين الأوسط والأدنى، وأعربا عن نيتهما مواصلة جهودهما المشتركة من أجل تهدئة دائمة للتوترات".

وفي وقت سابق طالبت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان السلطات التنفيذية في لبنان بالإسراع في اعتماد وتنفيذ خطة متكاملة للإصلاح، لوضع الاقتصاد اللبناني على مسار التعافي والتنمية.

وتضم المجموعة الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بجانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

وأعربت عن أسفها لعدم انتخاب رئيس للبنان بعد 12 جلسة انتخابية غير حاسمة حتى الآن، وخلال جلسة 14 يونيو/حزيران الجاري فشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس للجمهورية حيث لم يحصل أحد المرشحين على الأصوات الكافية، في ظل عدم التوافق السياسي.

وتدور المنافسة بين سليمان فرنجيه المرشح المدعوم من حزب الله، بينما رشحت قوى سياسية أخرى وزير المالية السابق جهاد أزعور الذي علق عمله مؤقتاً في منصب مدير منطقة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي.

سعر الدولار على منصة صيرفة

وحافظ سعر الدولار على منصة صيرفة التابعة للبنك المركزي اللبناني على مستواه عند 86.200 ألف ليرة لبنانية وسط تعاملات قوية بقيمة 183 مليون دولار، وفقا لآخر بيانات صادرة عن مصرف لبنان المركزي.

سعر الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء

واستقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم في السوق السوداء إلى مستوى 93.000 ألف ليرة للشراء و93.300 ألف ليرة للبيع

سعر الدولار الرسمي

وسجل سعر الدولار اليوم وفقا للبنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.