تستحوذ أسعار الذهب في هذه الأوقات بشكل كبير على اهتمام عدد كبير من الناس ويتابعونها باستمرار وخاصة من التجار والمستثمرين والمقبلين على الزواج، حيث يبحثون عنها عبر محركات البحث العالمية وخاصة "جوجل".

ونحرص دوما في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم أسعار الذهب في العديد من الدول، وهنا نقدم لكم أسعار الذهب في سوريا مقابل الليرة السورية، وأي تغييرات تطرأ على هذه الأسعار التي يبحث عنها الكثيرون.

وجاءت أسعار الذهب في سوريا، اليوم الإثنين 19-6-2023 وبمختلف عياراتها المتداولة في الأسواق، كما يلي:

- سعر غرام الذهب عيار 24: 160.307 ليرة.

- سعر غرام الذهب عيار 22: 146.949 ليرة .

- سعر غرام الذهب في عيار 21: 137.626 ليرة.

- سعر غرام الذهب عيار 18: 117.964 ليرة.

- سعر أوقية الذهب: 4.891.488 ليرة.

- سعر الجنيه الذهب: 1.101.005 ليرة.

- سعر كيلو الذهب: 157.282.572ليرة







