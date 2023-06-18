أسعار الذهب اليوم في السعودية الاثنين 19 يونيو 2023- استقرت أسعار الذهب اليوم في السعودية خلال تعاملات اليوم، بدعم استمرار عطلة أسواق "النفيس" عالميا، ويعتمد سعر الذهب في السعودية على عوامل مضافة أخرى تتضمن المصنعية والنوع والمصدر والعلامة التجارية.

سعر غرام الذهب في السعودية

وسجل سعرغرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية نحو 236.07 ريال (62.95 دولارا ) بحسب منصة "goldprice.

واستقر سعرغرام الذهب في السعودية عيار 21 اليوم، حيث سجل 206.56 ريال(55.08 ريال).

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية 177.05 ريالا (47.21 دولار).

وعالميا؛ استقرت أسعار الذهب اليوم على خلفية عطلة رسمية للأسواق بعد أن اتجهت نحو تسجيل انخفاض أسبوعي نهاية تداولات الجمعة، فيما يقيّم المتعاملون البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة وإشارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى مزيد من التشديد النقدي.

وقال إدوارد مئير محلل المعادن في ماريكس "يكافح الذهب للارتفاع لأن رسالة مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن التضخم وأسعار الفائدة لا تزال تميل للتشديد. لذا، فهي تزيل الحافز لشراء الذهب نوعا ما لأن المزيد من رفع أسعار الفائدة يلوح في الأفق".

ويعتبر الذهب ملاذا آمنا وسط الضبابية الاقتصادية، ولكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ويتوقع المتعاملون الآن فرصة نسبتها 72 بالمئة لرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس في يوليو/تموز، بعدما أشار البنك المركزي الأمريكي في توقعات جديدة إلى أن تكاليف الاقتراض ربما لا تزال بحاجة للزيادة بما يصل إلى نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام.

واستقر مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى في شهر، مما حد من خسائر الذهب.

أسعار الذهب اليوم في السعودية مع المصنعية

وبلغ متوسط سعر شراء الذهب الجديد بعد المصنعية في السعودية 253.18 ريال لعيار 22 وفقا لمنصة "goldprice"، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 243.74 ريال.

وبلغ متوسط سعر شراء غرام الذهب الجديد في السعودية اليوم من عيار 18 نحو 237.25 ريال.

أسعار الذهب المستعمل في السعودية

سجل سعر غرام الذهب المستعمل في السعودية اليوم من عيار 22 نحو 211.40 ريال، بينما سجل 201.56 ريال للغرام من عيار 21، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 172.05 ريال.

سعر السبيكة الذهب في السعودية

تنتج في المملكة العربية السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة تبدأ من 10 غرامات وصولاً إلى كيلوغرام.

سعر السبيكة الذهب 10 غرامات في السعودية

وسجل سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات إلى 2426.77 ريال سعودي (647.14) دولار.

سعر السبيكة الذهب في السعودية زنة 20 غراما

سجل سعر السبيكة الذهب في السعودية زنة الـ20 غرامًا 4820.50 ريال سعودي (1285.47) دولار.

سعر السبيكة الذهب في السعودية زنة أوقية

يبلغ سعر أوقية الذهب في السعودية 7170.49 ريال سعودي (1912.13) دولار والأوقية هي مقياس للذهب تعادل 31.3 غرام من الذهب.

سعر السبيكة الذهب في السعودية 50 غراما

بلغ سعر السبيكة الذهب زنة 50 غراما في السعودية 11968.62 ريال سعودي (3191.63 دولار).

سجل سعر سبيكة الذهب زنة 1 كيلوغرام نحو 237.720 ألف ريال سعودي (63391.98 دولار).