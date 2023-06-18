سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 19 يونيو 2023- هبوط سعر الذهب في مصر- حيث انخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر، لتواصل خسائرها التي منيت بها الأسبوع الماضي.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 19 يونيو 2023

ويوم الجمعة الماضي، بلغ سعر الذهب عالميا نحو 1957.9 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 غرام عيار 24)، بتراجع 3 سنتات مقارنة بنهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرغ.

ويتم في مصر إضافة المصنعية والدمغة والضريبة على سعر الذهب، وتختلف الأسعار من مكان لآخر.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

وانخفض سعر غرام الذهب عيار 24 إلى مستوى 2583 جنيها للشراء و2560 جنيها للبيع، مقابل 2606 جنيهات للشراء و2583 جنيها للبيع، وفقا لمنصة غولد برايس توداي.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 1937 جنيها للشراء و1920 جنيها للبيع، مقابل 1954 جنيها للشراء و1937 جنيها للبيع أمس.

شهدت المنافذ الجمركية في مصر دخول أكثر من ١٩٤ كيلوغرامًا من الذهب بصحبة الركاب القادمين من الخارج فى الفترة من ١١ مايو/أيار الماضي إلى ١١ يونيو/حزيران الجاري، أي خلال شهر واحد من تطبيق قرار رئيس الوزراء بالإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى ما عدا القيمة المضافة، على نحو يعكس إقبال المقيمين بالخارج على الاستفادة من هذه التيسيرات الخاصة بالذهب الوارد بصحبتهم.

وقال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك في تصريحات صحفية، إنه يجب على الركاب القادمين من الخارج الإفصاح عن المشغولات الذهبية التي بصحبتهم، للابتعاد عن دائرة التهرب الجمركي، والاستفادة من قرار رئيس الوزراء بالإعفاء من الضريبة الجمركية ورسوم الدمغة والتثمين الذي يمتد لستة أشهر اعتبارًا من ١١ مايو/أيار الماضي.

وأوضح أن قرار الإعفاء من الضريبة الجمركية ورسوم الدمغة والتثمين شمل واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، والذهب المُعد للتداول النقدي، والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، لافتًا إلى أن هذه الإعفاءات لا تسري على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها، التي ترد بصحبة القادمين من الخارج.

وانخفضت الأسعار العالمية للمعدن الأصفر في ختام الأسبوع الماضي فيما يقيّم المتعاملون البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة وإشارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى مزيد من التشديد النقدي.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وسجلت أسعار سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 2260 جنيها للشراء 2240 جنيها للبيع، مقابل 2280 جنيها للشراء 2260 جنيها للبيع أمس.

سعر الذهب اليوم بالدولار في مصر

سجل عيار 24 نحو 63 دولارا، وعيار 21 نحو 55.12 دولار، وعيار 18 حوالي 47.25دولار.

سعر الأونصة الذهب اليوم في مصر

وسجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر مستوى 80327 جنيها للشراء و79616 جنيها للبيع، مقابل 81038 جنيها للشراء و80327 جنيها للبيع أمس.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

وسجل سعر الجنيه الذهب 18080 جنيها للشراء و17920 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب من بي تي سي

وسجل سعر الجنيه الذهب من بي تي سي إلى 19605 جنيهات.

سعر سبيكة ذهب

وسجل سعر السبيكة الذهب عيار 24 من بي تي سي BTC نحو 55760 جنيها.