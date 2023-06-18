حماس: اختطاف السلطة رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت جريمة وسلوك عصابات

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم الأحد 18-6-2023، الاختطاف الوحشي لرئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت، معبترة إياه بالجريمة وسلوك عصابات.

وقالت الحركة على لسان عضو مكتبها السياسي، حسام بدران، خلال تصريح صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "تستنكر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدة اختطاف أجهزة أمن السلطة الطالب عبد المجيد ماجد حسن رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت، والاعتداء عليه، قبل ساعات من "إعلان تشكيل مجلس الطلبة الجديد".

وأضاف بدران: "إن عملية اختطاف حسن التي جرت مساء اليوم من أمام منزله في رام الله، بطريقة وحشية مشابهة لسلوك العصابات، هي جريمة مرفوضة ضمن سياسة الاعتقال السياسي وملاحقة النشطاء والفاعلين "في العمل النقابي والوطني والمقاوم، وهي سياسة تخدم العدو الصهيوني بشكل مباشر".

وتابع بدران قائلاً: "إننا إذ نطالب بالإفراج الفوري عن الطالب حسن وكل زملائه المعتقلين على خلفية سياسية ونقابية ووطنية في سجون السلطة؛ لندعو كل قوى شعبنا لوقفة واحدة وجادة لإنهاء جريمة الاعتقال السياسي مرة واحدة وإلى الأبد".

وإليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي

الاختطاف الوحشي لرئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت جريمة وسلوك عصابات

تستنكر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدة اختطاف أجهزة أمن السلطة الطالب عبد المجيد ماجد حسن رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت، والاعتداء عليه، قبل ساعات من إعلان تشكيل مجلس الطلبة الجديد.

إن عملية اختطاف حسن التي جرت مساء اليوم من أمام منزله في رام الله، بطريقة وحشية مشابهة لسلوك العصابات، هي جريمة مرفوضة ضمن سياسة الاعتقال السياسي وملاحقة النشطاء والفاعلين في العمل النقابي والوطني والمقاوم، وهي سياسة تخدم العدو الصهيوني بشكل مباشر.

إننا إذ نطالب بالإفراج الفوري عن الطالب حسن وكل زملائه المعتقلين على خلفية سياسية ونقابية ووطنية في سجون السلطة؛ لندعو كل قوى شعبنا لوقفة واحدة وجادة لإنهاء جريمة الاعتقال السياسي مرة واحدة وإلى الأبد.

حسام بدران

عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية - حماس

الأحد: 29 ذو القعدة 1444 هـ

الموافق 18 حزيران/ يونيو 2023 م