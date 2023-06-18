أسعار الذهب اليوم في الأردن الاثنين 19يونيو 2023- كم سعر الذهب عيار 21

أسعار الذهب اليوم في الأردن الاثنين 19يونيو 2023- كم سعر عيار 21- حيث استقرت أسعار الذهب اليوم في الأردن رغم هبوط الأسعار العالمية للمعدن الأصفر، بعد يوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

أسعار الذهب اليوم في الأردن الاثنين 19يونيو 2023

ويوم الجمعة الماضي، بلغ سعر الذهب عالميا نحو 1957.9 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 غرام عيار 24)، بتراجع 3 سنتات مقارنة بنهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرغ.

سعر الذهب اليوم في الأردن

سجل سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 44.66 دينار أردني، وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية.

قال أمين سر جمعية الصرافين الأردنيين، علاء ديرانية، إن الطلب على الدينار الأردني يزداد تدريجياً مع استقرار الأجواء الصيفية ونشاط السياحة الداخلية والقادمة من الخارج وعطلة المدارس وزيارة المغتربين.

وتوقع ديرانية، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن ينشط الطلب خلال الأيام المقبلة، قبيل عيد الأضحى، على الليرة التركية والجنيه المصري، بالتزامن مع ازدياد عدد السياح والمسافرين في العطلات، مشيراً إلى أن الطلب على الريال السعودي جيد خلال هذا الوقت من السنة، بالتزامن مع موسم الحج.

وبين أن الحوالات الداخلية بين فروع شركات الصرافة نشطة، نظراً لانتشار محال الصرافة في كل المدن والمحافظات وسهولة تحويل الأموال، أسوة بالتحويلات البنكية.

ولفت إلى أن الحوالات الصادرة من المملكة ضمن مستوياتها الاعتيادية نسبة لهذا الوقت من السنة، فيما تباطأت حركة الحوالات الواردة من دول الخليج، بسبب المنافسة الشديدة في سوق العمل الخليجي وارتفاع التضخم وغلاء المعيشة.

ويبلغ عدد شركات الصرافة العاملة في المملكة 105 شركات، بفروع منتشرة في جميع المحافظات.

سعر غرام الذهب في الأردن اليوم عيار 21

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 حوالي 39.08 دينار أردني.

سعر غرام الذهب في الأردن اليوم عيار 18

كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 33.50 دينار أردني.

سعر غرام الذهب في الأردن اليوم عيار 14

كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 14، 26.05 دينار أردني.

سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن 1389 دينارا أردنيا.

سعر كيلو الذهب في الأردن

وسجل سعر كيلو الذهب اليوم في الأردن 44.665 ألف دينار أردني.

سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن 312.66 دينار أردني.