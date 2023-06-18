إصابة 10 سودانيين بحادث تصادم قرب حدود مصر

أصيب 10 سودانيين من الفارين من النزاع في بلادهم، مساء اليوم الأحد، في حادث تصادم داخل الأراضي المصرية قرب الحدود مع السودان.

وقال المستشار الإعلامي لمحافظة البحر الأحمر محمد مخلوف: "الأجهزة المعنية بالمحافظة تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين عند الكيلو 25 على طريق شلاتين برانيس، جنوبي المحافظة قرب مدينة أسوان، فانتقل رجال الدفاع المدني وسيارات الإسعاف لموقع الحادث لاتخاذ اللازم".

وأضاف مخلوف: "تبين أن الحادث وقع بين حافلتي ربع نقل كانت إحداهما تقل سودانيين مما نتج عنه إصابة 10 منهم بإصابات متنوعة فتم نقلهم إلى مستشفى شلاتين المركزي للعلاج".

وأوضح المسؤول أن الفحص الطبي كشف عن أن الإصابات لا يوجد بينها حالات حرجة.

وأكد مخلوف أن النيابة العامة انتقلت لموقع الحادث وتولت التحقيق لبيان أسبابه، كما أن فريق من النيابة انتقل للمستشفى لسماع شهادات المصابين.

وبدوره، وجه محافظ البحر الأحمر، عمرو حنفي، باستمرار خضوع المصابين للملاحظة الطبية، بغرض الاطمئنان الكامل على حالتهم قبل مغادرتهم للمستشفى.

ويُشار إلى أن هذا هو ثاني حادث سير من نوعه يصاب به سودانيون في مصر منذ اندلاع النزاع في بلادهم.