دمشق: الجهاد الإسلامي تنظم ندوة بحثية بعنوان "المشروع الصهيوني إلى أين؟"

أكد مدير مركز الدراسات والترجمة في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الساحة السورية، أبو جهاد طلعت، أن ما يعيشه الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم من أزمة داخلية توحي بانهياره، وقد تفضي لحرب أهلية وانقسامه الى دولة "للحريديم" في القدس ودولة "للاشكناز" في "تل أبيب".

جاء ذلك خلال ندوة بحثية نظمها المركز بعنوان "المشروع الصهيوني إلى أين؟"، في مبنى اتحاد الكتاب العرب وسط العاصمة دمشق.

واستعرض أبو جهاد الخط البياني لصعود وهبوط الظاهرة الصهيونية في فلسطين، انطلاقاً من المؤتمر الصهيوني في مدينة بازل السويسرية عام 1897، إلى حرب تشرين التحريرية، مروراً بالانتفاضتين الأولى والثانية وبروز العمليات الاستشهادية، وحرب تموز 2006, وحروبه في أعوام 2008, 2012, 2014 مع قطاع غزة، وصولاً إلى معارك سيف القدس, وحدة الساحات، وثأر الأحرار، التي أسقطت خلالها حركة الجهاد، العقيدة القتالية عند جنوده، ما أدى لانخفاض الدافعية لخوض الحروب.

هذا وتخلل الندوة مداخلات ومشاركات لعدد من قادة الفصائل الفلسطينية والمحللين ومجموعة من الشخصيات السياسية والعسكرية.