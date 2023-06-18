الاحتلال يضعُ شرطاً لاستفادة غزة من حقل الغاز.. فما هو؟

زعمت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد 18-6-2023، عن وضع الاحتلال شرطاً لاستفادة قطاع غزة من حقل الغاز "مارين" قبالة شواطئ غزة.

ونقلت القناة 13 العبرية عن مصدر سياسي "إسرائيلي" قوله: "إن العائدات من هذا الحقل ستذهب للسلطة الفلسطينية".

وأضاف المصدر "الإسرائيلي": "وغزة ليست شريكًا في المشروع ولن تستفيد منه طالما لم يتم حل قضية الأسرى والمفقودين، في إشارة لجنودها الأسرى بيد المقاومة في غزة".

جاء ذلك بعدما أعلنت "إسرائيل" رسميًا عن قرارها تطوير "حقل مارين" للغاز قبالة سواحل غزة.

وكان قد قرر رئيس وزراء حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، تنفيذ تطوير مشروع حقل الغاز المقابل لشواطئ لغزة، ضمن من المباحثات الجارية بين الاحتلال ومصر والسلطة الفلسطينية.

وبحسب مكتب نتنياهو، فقد أوعز بتنفيذ مشروع تطوير حقل الغاز قبالة سواحل غزة (Gaza Marine) في إطار المفاوضات الجارية بين الاحتلال ومصر والسلطة