وفد الجهاد الإسلامي برئاسة القائد النخالة يلتقي وزير الخارجية الإيراني

التقى وفد حركة الجهاد الإسلامي برئاسة القائد زياد النخالة، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وأكد الوزير اللهيان، خلال اللقاء، على الانجاز الكبير الذي حققته حركة الجهاد، مشدداً على أن هذا الانجاز يجب أن يُبنى عليه.

كما أكد على الحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني لأن الأعداء في مخططاتهم الهادفة إلى إضعاف الشعب الفلسطيني ودعم الكيان يعملون على ضرب وحدة الشعب الفلسطيني وداعميه.

وأطلع القائد النخالة والوفد المرافق الوزير اللهيان على آخر التطورات على صعيد القضية الفلسطينية وخصوصا معركة ثأر الأحرار وقدم الشكر الوزارة وللجمهورية على دعمها الدائم.