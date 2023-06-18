بالفيديو هل تفعل مثله.. أب أردني ينقذ طفلته من موقف محرج بحفل الروضة؟

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:45 م
18 يونيو 2023
أب أردني.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

أثارت لقطات لوالد ينقذ طفلته من موقف محرج على خشبة مسرح المدرسة في حفل تخرجها، إعجابا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الطفلة أرياف الغليلات تؤدي رقصة على مسرح المدرسة وحيدة بسبب غياب شريكها على ما يبدو، وخلال الرقصة صعد الأب إلى المسرح حتى لا يترك ابنته ترقص وحيدة.

وأثار الأب أحمد الغليلات إعجابا واسعا على مواقع التواصل والمواقع الإخبارية المحلية، بعد أن أنقذ ابنته من الإحراج.

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات