بالفيديو هل تفعل مثله.. أب أردني ينقذ طفلته من موقف محرج بحفل الروضة؟

أثارت لقطات لوالد ينقذ طفلته من موقف محرج على خشبة مسرح المدرسة في حفل تخرجها، إعجابا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت الطفلة أرياف الغليلات تؤدي رقصة على مسرح المدرسة وحيدة بسبب غياب شريكها على ما يبدو، وخلال الرقصة صعد الأب إلى المسرح حتى لا يترك ابنته ترقص وحيدة.
وأثار الأب أحمد الغليلات إعجابا واسعا على مواقع التواصل والمواقع الإخبارية المحلية، بعد أن أنقذ ابنته من الإحراج.
بعيدا عن الأخبار والسياسة— محمد أبوغزالة (@mo7ammad_ref3at) June 18, 2023
مشهد أكثر من رائع لفارس
من #الأردن والأب الرائع أحمد عوض الغليلات
⬅️في حفل تخرج ابنته #ارياف من الحضانة
⏪ وجدها ترقص وحيدة فأسرع ليرقص معها ويجبر كسرها #البوسنه pic.twitter.com/8S3EPP1eKf