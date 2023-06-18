أجمل دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة 2023- دعاء مستجاب لبداية شهر ذو الحجة- مع الإعلان عن موعد بداية شهر ذي الحجة 2023، في العديد من الدول العربية والإسلامية يبحث الكثيرون عن أجمل دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة 2023- دعاء مستجاب لبداية شهر ذو الحجة، فالحج هو خامس ركن من أركان الإسلام ، وخاص بشهر ذي الحجة، و أجمل دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة 2023- دعاء مستجاب لبداية شهر ذو الحجة، من أكثر الأمور التي يتم البحث عنها، حيث قد أقسم الله عز وجل بعظمة الأيام العشر من شهر ذي الحجة في كتابه الكريم.

أجمل دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة 2023

اللهم تقبل نيتي في صيام العشر من ذي الحجة واغفر لي جميع ذنوبي، ويسر لي كل أمر عسير، واجعلني من ورثة جنات النعيم.

يارب قد نويت صيام عشر ذي الحجة ابتغاء رضاك، اللهم ارزقني فيها المغفرة والبر وأعني على الطاعات.

يا ذا الجلال والإكرام يا غافر الذنب، تقبل مني نية صيام العشر من ذي الحجة، اللهم اقبلني عندك وأعتقني من النيران.

يارب قد قدمت النية على صيام العشر من ذي الحجة، اللهم اجعلني من التائبين المحتسبين وجنبني سخطك يا رب العالمين.

متى يبدأ شهر ذي الحجة 2023 دعاء العشر الاوائل من ذي الحجة

متى يبدأ شهر ذي الحجة 2023 عندما يلجأ المسلم إلى ربه بالدعاء، دعاء العشر الاوائل من ذي الحجة ويتضرع له فإنه يشعر بمدى احتياجه لله، وقد اقتربت أفضل الأيام وأعظمها، لذلك يجب على كل مسلم حاج أو غير حاج أن يكثر من دعاء في العشر الأوائل من ذي الحجة، وفيما يلي باقة مميزة من أجمل تلك الدعوات .

دعاء مستجاب لبداية شهر ذو الحجة 2023

اللهم هذه الأيام التي فضلتها على الأيام، وشرفتها وقد بلغتنيها بمنك ورحمتك فأنزل علينا من بركاتك وأوسع علينا فيها من نعمائك.

اللهم إني أسألك يا موضع كل شكوى ويا سامع كل نجوى ويا شاهد كل ملاء ويا عالم كل خفية أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تكشف عنا فيها البلاء، وتستجيب لنا فيها الدعاء وتقوينا فيها، وتعيننا وتوفقنا فيها لما تحب ربنا وترضى، وعلى ما افترضت علينا من طاعتك وطاعة رسولك وأهل ولايتك.

اللهم إني أسألك يا أرحم الراحمين أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تهب لنا فيها الرضا إنك سميع الدعاء، ولا تحرمنا خير ما تنزل فيها من السماء، وطهرنا من الذنوب يا علام الغيوب، وأوجب لنا فيها دار الخلود.

اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تهدينا فيها لسبيل الهدى والعفاف والغنى والعمل فيها بما تحب وترضى.

حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراءه منتهى، من توكل على الله كفاه، ومن اعتصم بالله نجا.

اللهم نسألك أن تبارك لنا في أعمالنا وتتقبلها منها. إلهي. هذا ضعفي وذلي ظاهر بين يديك، وهذا حالي لا يخفى عليك، أنت المعافي فعافني، وأعفو عني وتولى أمري.

أدعيةٌ منوعةٌ في عشر ذي الحجّة

﻿"ربّنا وَسِعْتَ كلّ شيءٍ رحمةً وعلماً فَاغفر للذين تابوا واتّبعوا سبيلَك وقِهم عذاب الجحيم، ربّنا وأَدخلهم جنّات عَدْنٍ التي وعدتّهم وَمَن صَلَحَ من آبائهم وأَزواجهم وذريّاتهِم إنّك أَنت العزيز الحكيم، وقِهِمُ السيئات وَمَن تَقِ السيئات يومئذٍ فقد رَحِمْتَه وذلك هو الفوز العظيم".

"اللهمَّ إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كلّ خيرٍ نصيباً، وإلى كلّ خيرٍ سبيلاً برحمتك يا أرحم الراحمين".

اللهمّ يا أَجود مَنْ أعطى، ويا خير مَنْ سُئل ويا أَرحم مَنْ استُرحِم، اللهمّ صلِّ على محمدٍ وآله في الأوّلين وصلِّ على محمدٍ وآله في الآخرين، وصلِّ على محمدٍ وآله في الملأَ الأعلى، وصلِّ على محمدٍ وآله في المُرسلين، اللهمّ أَعطِ محمداً الوسيلة والفضيلة والشرف والرفعة والدرجة الكبيرةَ، اللهمّ إنّي آمنتُ بمحمدٍ وآله ولم أَره فلا تَحرمني في القيامة رُؤيته وارزقني صُحبته وتوفّني على ملّته واسْقِني من حوضه مشرباً رويّاً سائغاً هنيئاً لا أَظمأُ بعده أبداً، إنّك على كلّ شيءٍ قَديرٌ".

"لا إله إلّا الله عدد الليالي والدهور، لا إله إلّا الله عدد الأيام والشهور، لا إله إلّا الله عدد أمواج البحور، لا إله إلّا الله عدد أضعاف الأجور، لا إله إلّا الله عدد القطر والمطر، لا إله إلّا الله عدد أوراق الشجر، لا إله إلّا الله عدد الرمل والحجر، لا إله إلّا الله عدد الزهر والثمر، لا إله إلّا الله عدد أنفاس البشر، لا إله إلّا الله عدد لمح العيون، لا إله إلّا الله عدد ما كان وما يكون، لا إله إلّا الله تعالى عمّا يشركون، لا إله إلّا الله خيرٌ ممّا يجمعون، لا إله إلّا الله عدد خلقه أجمعين، لا إله إلّا الله من يومنا هذا إلى يوم الدِّين".

"اللهمَّ فرجك القريب اللهمَّ سترك الحصين اللهمَّ معروفك القديم اللهمَّ عوائدك الحسنة اللهمَّ عطاك الحسن الجميل يا قديم الإحسان يا دائم المعروف".

"اللهمَّ إنّي أسألك بفضلك وعظمتك وجلالك وهيبتك وجبروتك وقوتك وبأسمائك الحسنى وصفاتك العُلى أن تفرّج عنّا ما نحن فيه وأن تقدّر لنا الخير فيما نريده وننويه، وأن ترزقنا من رزقك، وأن تُظلّنا بظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك".

"اللهمَّ لا تطوي صفحة هذه الأيام الفضيلة إلّا وقد سترت عوراتنا ومحوت سيئاتنا وقبلت توبتنا وفرّجت همومنا واستجبت لدعواتنا وأصلحت أولادنا وأزواجنا وغفرت لموتانا".

"اللهمَّ إنّي ظلمت نفسي ظلماً كثيراً كبيراً وإنّه لا يغفر الذنوب إلّا أنت، فاغفر لي مغفرةً من عندك، وارحمني رحمةً أسعد بها في الدارَين، وتُب عليّ توبةً نصوحاً لا أنكثها أبداً، وألزمني سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها أبداً".

"اللهمَّ انقلني من ذلّ المعصية إلى عزّ الطاعة، واكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمّن سواك، ونوّر قلبي وقبري، واغفر لي من الشرّ كلّه، واجمع لي الخير".

"اللَّهمَّ بعلمِكَ الغيبَ وقدرتِكَ على الخلقِ أحيِني ما علمتَ الحياةَ خيرًا لي وتوفَّني إذا علمتَ الوفاةَ خيرًا لي وأسألُكَ خَشيتَكَ في الغيبِ والشَّهادةِ وأسألُكَ كلمةَ الحقِّ في الرِّضا والغضَبِ وأسألُكَ القصدَ في الفقرِ والغنى وأسألُكَ نعيمًا لاَ ينفدُ وأسألُكَ قرَّةَ عينٍ لاَ تنقطعُ وأسألُكَ الرِّضاءَ بعدَ القضاءِ وأسألُكَ بَردَ العيشِ بعدَ الموتِ وأسألُكَ لذَّةَ النَّظرِ إلى وجْهكَ والشَّوقَ إلى لقائِكَ في غيرِ ضرَّاءَ مضرَّةٍ ولاَ فتنةٍ مضلَّةٍ اللَّهمَّ زيِّنَّا بزينةِ الإيمانِ واجعلنا هداةً مُهتدينَ".[رواه الألباني، في صحيح النسائي، عن السائب بن مالك، الصفحة أو الرقم:1304، صحيح.]