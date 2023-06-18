حكم مُشدد في الأردن لمن يقطع الإشارة الحمراء..!

شدد مشروع قانون أقرته الحكومة الأردنية اليوم الأحد 18/6/2023، عقوبة قطع السائقين الاشارة الضوئية الحمراء لتصبح السجن لمدة تصل الى شهرين، على ان تتضاعف المدة في حال تكرار المخالفة.

ونص المشروع المعدِّل لقانون السَّير لسنة 2023، الذي اقره مجلس الوزراء على ان تصبح عقوبة قطع الاشارة الحمراء "الحبس من شهر إلى شهرين وغرامة ماليَّة تتراوح من 200 دينار (280 دولارا) إلى 300 دينار (422 دولارا)"، بحسب ما ذكرت وسائل اعلام محلية.

وفي حال تِّكرار المخالفة خلال العام تتضاعف العقوبة، اي انها قد تصل الى السجن اربعة اشهر اضافة الى غرامة قد تصل الى 844 دولارا.

ويعد قطع الاشارة الحمراء ممارسة شائعة في الاردن برغم مخاطرها والنتائج التي تترتب عليها ومن ضمنها الوفيات والاصابات.

وبحسب ارقام ادرة السير التابعة لمديرية الامن العام الاردنية، فقد بلغ عدد مخالفات قطع الاشارة الحمراء منذ بداية العام 45 ألف مخالفة، فيما تسببت حوادث السير في 220 حالة وفاة خلال الفترة نفسها.

وفي ما يتعلق بالقيادة بسرعات تتجاوز المسموح به، فقد أصبحت العقوبة تتضمن الحبس من شهر وحتى ثلاثة اشهر مع غرامة تصل الى 100 دينار (140 دولارا) في حال تم ضبط السائق يقود بسرعة تزيد بـ50 كيلومترا الحد المقرر.

وتتضاعف الغرامة في حال تكرارها خلال العام، علما انه تم منح افراد الشرطة صلاحية إجراء فحص الكحول والمخدِّرات للسائقين.

كما غلط مشروع القانون العقوبات على مخالفات من بينها استخدام الهاتف المحمول، إذ أصبحت قيمة المخالفة 50 ديناراً (70 دولارا) بعد ان كانت 15 (21 دولارا) ديناراً.

وارتفعت غرامة تدخين السائق الى 10 دنانير (14 دولارا)، ويفرض مشروع القانون غرامة اضافية مماثلة على السائق في حال سمح لمرافقيه داخل المركبة بالتدخين.

ويفرض المشروع غرامات على مواكب الاحتفالات تتراوح ما بين (50) إلى (100) دينار بعدما كانت (30) ديناراً.

ويتيح مشروع القانون حجز المركبات في ما يتعلق ببعض المخالفات لمدة تصل الى شهر كامل بعدما كانت 48 ساعة فقط.