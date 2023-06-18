بالصور شاهد| فرحة الأطفال خلال زيارتهم مزارع المواشي استعداداً لعيد الأضحى

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شاهد| فرحة الأطفال خلال زيارتهم مزارع المواشي استعداداً لعيد الأضحى
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:18 م
18 يونيو 2023
شاهد| فرحة الأطفال خلال زيارتهم مزارع المواشي استعداداً لعيد الأضحى
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