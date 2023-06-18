بالصور شاهد| فرحة الأطفال خلال زيارتهم مزارع المواشي استعداداً لعيد الأضحى

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:18 م
18 يونيو 2023
اطفال العيد (32).jpg
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

شاهد| فرحة الأطفال خلال زيارتهم مزارع المواشي استعداداً لعيد الأضحى

اطفال العيد (33).jpg
اطفال العيد (32).jpg
اطفال العيد (31).jpg
اطفال العيد (29).jpg
اطفال العيد (30).jpg
اطفال العيد (26).jpg
اطفال العيد (28).jpg
اطفال العيد (25).jpg
اطفال العيد (24).jpg
اطفال العيد (23).jpg
اطفال العيد (21).jpg
اطفال العيد (20).jpg
اطفال العيد (19).jpg
اطفال العيد (18).jpg
اطفال العيد (17).jpg
اطفال العيد (16).jpg
اطفال العيد (15).jpg
اطفال العيد (14).jpg
 

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات