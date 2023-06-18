مواعيد إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 في الدول العربية والإسلامية

يبحث الكثير من المواطنين العرب والمسلمين عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك في بلدانهم، حيث لم يتبقى على عيد الأضحى وهو أكبر أعياد المسلمين 10 أيام فقط، وبهذا يستعد المسلمون لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2023.

ونحرص دوما في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم مواعيد إجازة عيد الأضحى المبارك في الداول العربية والإسلامية، ونظراً لأهمية هذا الموضوع لكافة المسلمين فإنهم يبحثون عن موعد إجازة العيد التي ينتظرونها بشوق وخاصة الموظفين والعمل، لذا نقدم لكم هذا المقال.

مواعيد إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 في الداول العربية والإسلامية

إجازة العيد في السعودية

لم تعلن الحكومة السعودية بعد عن موعد إجازة عيد الأضحى، لكن من المتوقع أن تبدأ للقطاع الحكومي اعتبارا من صباح الثلاثاء 27 يونيو/حزيران، وتنتهي مساء الأحد الثاني من يوليو/تموز، ليعود الموظفون إلى أعمالهم ومكاتبهم صباح الاثنين الثالث من يوليو/تموز القادم.

إجازة العيد في قطر

لم يعلن الديوان الأميري في قطر بعد عن الموعد الرسمي لإجازة عيد الأضحى، لكن تكون العطلات الرسمية في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، عادة على النحو التالي: عطلة عيد الأضحى من التاسع من ذي الحجة إلى نهاية 13 من الشهر ذاته، وعليه متوقع أن تبدأ من الثلاثاء 27 يونيو/حزيران 2023 ولغاية مساء السبت 13 ذو الحجة الموافق للأول من يوليو/تموز 2023.

إجازة عيد الأضحى 2023 في مصر

من المقرر أن تبدأ إجازة عيد الأضحى في مصر الثلاثاء 27 يونيو/حزيران، وتستمر 5 أيام حتى مساء السبت الأول من يوليو/تموز وفق ما ذكرت مصادر إخبارية مصرية.

إجازة العيد في العراق

عادة ما تبدأ إجازة عيد الأضحى في العراق من يوم وقفة عرفة الذي يوافق الثلاثاء 27 يونيو/حزيران 2023، وتستمر حتى صباح الأحد (الثاني من يوليو/تموز القادم).

الإجازة في الأردن

حتى اللجظة لم تعلن الحكومة الأردنية بعد عن موعد الإجازة بشكل رسمي، ولكن من المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الأضحى في المملكة الأردنية الهاشمية من الثلاثاء التاسع من ذي الحجة الموافق لـ27 يونيو/حزيران وتستمر حتى مساء السبت 13 ذو الحجة الموافق للأول من يونيو/تموز 2023



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إجازة عيد الأضحى في فلسطين

من المتوقع أن تبدأ الإجازة في دولة فلسطين من يوم وقفة عرفة وهو الثلاثاء 27 يونيو/حزيران 2023، وتستمر حتى صباح الأحد (الثاني من يوليو/تموز 2023).

إجازة العيد في لبنان

يُقرّ قانون الإجازات المعتمد في لبنان بأن عطلة عيد الأضحى يومان مُتتاليان، وعليه من المتوقع أن تبدأ إجازة العيد الأربعاء 28 يونيو/حزيران 2023 وتستمر يومين.

إجازة عيد الأضحى في سوريا

من المتوقع أن تبدأ الإجازة في سوريا من يوم الوقفة وهو الثلاثاء 27 يونيو/حزيران 2023، وتستمر حتى صباح الأحد (الثاني من يوليو/تموز 2023).

الإجازة في الإمارات

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الإمارات تعميما لكافة الوزارات والجهات الاتحادية بشأن إجازة عيد الأضحى 2023 ووقفة عرفة في الحكومة الاتحادية للعام 1444هـ.

وتقرر أن تكون عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى في الإمارات من التاسع من ذي الحجة، ولغاية 12 ذو الحجة 1444هـ، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

وجاء تعميم الهيئة الاتحادية استنادا لقرار مجلس الوزراء في البلاد بشأن أجندة العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص للعام 2023.





إجازة عيد الأضحى 2023 في الكويت

من المنتظر أن تبدأ إجازة عيد الأضحى 2023 -وفق التقديرات الفلكية- الثلاثاء 27 يونيو/حزيران وتستمر 5 أيام للموظفين في القطاع الحكومي، ليعود الموظفون إلى أعمالهم ومكاتبهم صباح الأحد الثاني من يوليو/تموز القادم.

إجازة العيد في سلطنة عمان

في العادة إجازة عيد الأضحى 2023 في سلطنة عمان تمتد 5 أيام، بدءا من الثلاثاء الموافق 27 يونيو/حزيران 2023 وتستمر حتى السبت (الأول من يوليو/تموز 2023).

إجازة عيد الأضحى في البحرين

يُتوقع أن تبدأ إجازة عيد الأضحى في مملكة البحرين من صباح الثلاثاء 27 يونيو/حزيران 2023 وهو وقفة عرفة، وتستمر حتى صباح الأحد (الثاني من يوليو/تموز القادم).

الإجارزة في اليمن

من المنتظر أن تبدأ إجازة عيد الأضحى في اليمن من صباح الثلاثاء 27 يونيو/حزيران 2023، وتستمر حتى صباح الأحد (الثاني من يوليو/تموز القادم).





إجازة عيد الأضحى 2023 في تونس

بحسب الحسابات الفلكية ستبدأ إجازة عيد الأضحى في تونس الثلاثاء 27 يونيو/حزيران 2023، وتستمر حتى السبت (الأول من يوليو/تموز 2023).

إجازة العيد في المغرب

لم تعلن السلطات المغربية حتى الآن عن موعد الإجازة، لكن من المنتظر أن تبدأ إجازة عيد الأضحى في المملكة من صباح الثلاثاء 27 يونيو/حزيران 2023، وتستمر حتى مساء السبت (الأول من يوليو/تموز 2023).

إجازة عيد الأضحى في الجزائر

يحدد القانون الجزائري إجازة عيد الأضحى بيومين فقط حيث يتم منح إجازة للعاملين بالقطاع الحكومي في 28 و29 يونيو/حزيران (الأربعاء والخميس) ليعود بعدها العاملون إلى مؤسساتهم وعملهم كالمعتاد إلا إذا صادف اليوم التالي عطلة رسمية.

إجازة العيد في ليبيا

من المنتظر أن تبدأ إجازة عيد الأضحى في ليبيا صباح الثلاثاء 27 يونيو/حزيران 2023، وتستمر حتى مساء السبت (الأول من يوليو/تموز 2023).

إجازة عيد الأضحى في الصومال

من المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الأضحى في الصومال من صباح الثلاثاء 27 يونيو/حزيران 2023، وتستمر حتى يوم مساء السبت (الأول من يوليو/تموز 2023).

إجازة العيد في السودان

تبدأ إجازة عيد الأضحى 1443هـ/2022 في السودان من الثلاثاء 27 يونيو/حزيران 2023، وتستمر حتى مساء السبت (الأول من يوليو/تموز 2023).





إجازة عيد الأضحى في جزر القمر

من المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الأضحى في جزر القمر من صباح الثلاثاء 27 يونيو/حزيران 2023، وتستمر حتى صباح الأحد (الثاني من يوليو/تموز 2023).

إجازة العيد موريتانيا

لم تعلن السلطات الرسمية حتى الآن موعد إجازة عيد الأضحى، ومن المتوقع أن تبدأ من من صباح الثلاثاء 27 يونيو/حزيران 2023، وتستمر حتى صباح الأحد (الثاني من يوليو/تموز 2023)، وذلك كما هو الحال في أغلب الدول العربية والإسلامية.

الإجازة في تركيا

تبدأ إجازة عيد الأضحى في تركيا في يوم عرفة، إذ من المنتظر أن يعمل الموظفون نصف يوم عمل فقط في الثلاثاء 27 يونيو/حزيران، قبل أن يذهبوا في عطلة تمتد 9 أيام بين الخميس 24 يونيو/حزيران وحتى نهاية الأحد (الثاني من يوليو/تموز 2023).









