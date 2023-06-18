موعد عيد الأضحى المبارك في السعودية 2023- موعد إجازة عيد الأضحى في السعودية- يوافق عيد الأضحى اليوم العاشر من ذي الحجة من كل عام بعد انتهاء وقفة عرفة، حيث يقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفة لتأدية أهم مناسك الحج، بعد إكمالهم شعائر الحج الفريضة الخامسة في الإسلام.

موعد عيد الأضحى المبارك في السعودية 2023- موعد إجازة عيد الأضحى في السعودية

وموعد عيد الأضحى لهذا العام 2023/1444 فلكيا هو الأربعاء 28 يونيو/حزيران الجاري حسب ما أعلنت المحكمة العليا السعودية، لتكونوقفة عرفة لهذا العام 1444هـ فلكيا الثلاثاء 27 يونيو/حزيران 2023، ومن المتوقع أن تكون مدة إجازة العيد 4 أيام في أغلب الدول العربية والإسلامية.

إجازة عيد الأضحى 2023/1444 في الدول العربية والإسلامية

يتزامن قدوم عيد الأضحى هذا العام مع قدوم الصيف، واقتراب أو بدء الإجازة السنوية لعدد كبير من الموظفين والعمال والمغتربين، حيث يعود العديد منهم لبلادهم للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة مع الأهل والأحبة والأصدقاء، وكذلك لقضاء إجازة الصيف بين ذويهم.

في السعودية

لم تعلن الحكومة السعودية بعد عن موعد إجازة عيد الأضحى، لكن من المتوقع أن تبدأ للقطاع الحكومي اعتبارا من صباح الثلاثاء 27 يونيو/حزيران، وتنتهي مساء الأحد الثاني من يوليو/تموز، ليعود الموظفون إلى أعمالهم ومكاتبهم صباح الاثنين الثالث من يوليو/تموز القادم.

في قطر

لم يعلن الديوان الأميري في قطر بعد عن الموعد الرسمي لإجازة عيد الأضحى، لكن تكون العطلات الرسمية في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، عادة على النحو التالي: عطلة عيد الأضحى من التاسع من ذي الحجة إلى نهاية 13 من الشهر ذاته، وعليه متوقع أن تبدأ من الثلاثاء 27 يونيو/حزيران 2023 ولغاية مساء السبت 13 ذو الحجة الموافق للأول من يوليو/تموز 2023.

في مصر

تبدأ إجازة عيد الأضحى في مصر الثلاثاء 27 يونيو/حزيران، وتستمر 5 أيام حتى مساء السبت الأول من يوليو/تموز وفق ما ذكرت مصادر إخبارية مصرية.

في الإمارات

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الإمارات تعميما لكافة الوزارات والجهات الاتحادية بشأن إجازة عيد الأضحى 2023 ووقفة عرفة في الحكومة الاتحادية للعام 1444هـ. وتقرر أن تكون عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى في الإمارات من التاسع من ذي الحجة، ولغاية 12 ذو الحجة 1444هـ، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي. وجاء تعميم الهيئة الاتحادية استنادا لقرار مجلس الوزراء في البلاد بشأن أجندة العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص للعام 2023.

في الكويت

من المنتظر أن تبدأ إجازة عيد الأضحى 2023 -وفق التقديرات الفلكية- الثلاثاء 27 يونيو/حزيران وتستمر 5 أيام للموظفين في القطاع الحكومي، ليعود الموظفون إلى أعمالهم ومكاتبهم صباح الأحد الثاني من يوليو/تموز القادم.

في سلطنة عمان

إجازة عيد الأضحى 2023 في سلطنة عمان تمتد 5 أيام، بدءا من الثلاثاء الموافق 27 يونيو/حزيران 2023 وتستمر حتى السبت (الأول من يوليو/تموز 2023).

في العراق

عادة ما تبدأ إجازة عيد الأضحى في العراق من يوم وقفة عرفة الذي يوافق الثلاثاء 27 يونيو/حزيران 2023، وتستمر حتى صباح الأحد (الثاني من يوليو/تموز القادم).

في البحرين

من المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الأضحى في مملكة البحرين من صباح الثلاثاء 27 يونيو/حزيران 2023 وهو وقفة عرفة، وتستمر حتى صباح الأحد (الثاني من يوليو/تموز القادم).

في اليمن

من المنتظر أن تبدأ إجازة عيد الأضحى في اليمن من صباح الثلاثاء 27 يونيو/حزيران 2023، وتستمر حتى صباح الأحد (الثاني من يوليو/تموز القادم).

في الأردن

لم تعلن الحكومة الأردنية بعد عن موعد الإجازة بشكل رسمي، ولكن من المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الأضحى في المملكة الأردنية الهاشمية من الثلاثاء التاسع من ذي الحجة الموافق لـ27 يونيو/حزيران وتستمر حتى مساء السبت 13 ذو الحجة الموافق للأول من يونيو/تموز 2023.

في فلسطين

من المتوقع أن تبدأ الإجازة في دولة فلسطين من يوم وقفة عرفة وهو الثلاثاء 27 يونيو/حزيران 2023، وتستمر حتى صباح الأحد (الثاني من يوليو/تموز 2023).

في لبنان

يُقرّ قانون الإجازات المعتمد في لبنان بأن عطلة عيد الأضحى يومان مُتتاليان، وعليه من المتوقع أن تبدأ إجازة العيد الأربعاء 28 يونيو/حزيران 2023 وتستمر يومين.

في سوريا

من المتوقع أن تبدأ الإجازة في سوريا من يوم الوقفة وهو الثلاثاء 27 يونيو/حزيران 2023، وتستمر حتى صباح الأحد (الثاني من يوليو/تموز 2023).

في تونس

وفق الحسابات الفلكية ستبدأ إجازة عيد الأضحى في تونس الثلاثاء 27 يونيو/حزيران 2023، وتستمر حتى السبت (الأول من يوليو/تموز 2023).

في المغرب

لم تعلن السلطات المغربية بعد عن موعد الإجازة، لكن من المنتظر أن تبدأ إجازة عيد الأضحى في المملكة من صباح الثلاثاء 27 يونيو/حزيران 2023، وتستمر حتى مساء السبت (الأول من يوليو/تموز 2023).

في الجزائر

يحدد القانون الجزائري إجازة عيد الأضحى بيومين فقط حيث يتم منح إجازة للعاملين بالقطاع الحكومي في 28 و29 يونيو/حزيران (الأربعاء والخميس) ليعود بعدها العاملون إلى مؤسساتهم وعملهم كالمعتاد إلا إذا صادف اليوم التالي عطلة رسمية.

في ليبيا

من المنتظر أن تبدأ إجازة عيد الأضحى في ليبيا صباح الثلاثاء 27 يونيو/حزيران 2023، وتستمر حتى مساء السبت (الأول من يوليو/تموز 2023).

في الصومال

من المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الأضحى في الصومال من صباح الثلاثاء 27 يونيو/حزيران 2023، وتستمر حتى يوم مساء السبت (الأول من يوليو/تموز 2023).

في السودان

تبدأ إجازة عيد الأضحى 1443هـ/2022 في السودان من الثلاثاء 27 يونيو/حزيران 2023، وتستمر حتى مساء السبت (الأول من يوليو/تموز 2023).

في جزر القمر

من المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الأضحى في جزر القمر من صباح الثلاثاء 27 يونيو/حزيران 2023، وتستمر حتى صباح الأحد (الثاني من يوليو/تموز 2023).

في موريتانيا

لم تعلن السلطات الرسمية حتى الآن موعد إجازة عيد الأضحى، ومن المتوقع أن تبدأ من من صباح الثلاثاء 27 يونيو/حزيران 2023، وتستمر حتى صباح الأحد (الثاني من يوليو/تموز 2023)، وذلك كما هو الحال في أغلب الدول العربية والإسلامية.

في تركيا

تبدأ إجازة عيد الأضحى في تركيا في يوم عرفة، إذ من المنتظر أن يعمل الموظفون نصف يوم عمل فقط في الثلاثاء 27 يونيو/حزيران، قبل أن يذهبوا في عطلة تمتد 9 أيام بين الخميس 24 يونيو/حزيران وحتى نهاية الأحد (الثاني من يوليو/تموز 2023).

في إندونيسيا وماليزيا وبروناي وبنغلاديش وباكستان وإيران وأفغانستان وغانا والهند

كما هو الحال في أغلب الدول العربية والإسلامية، من المتوقع أن يكون العيد في هذه الدول الأربعاء الموافق 28 يونيو/حزيران وتستمر الإجازة فيها حتى الأحد (الثاني من يوليو/تموز 2023).