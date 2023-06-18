يبحث الكثير من المتابيعن في هذه الأوقات عن موعد عيد الأضحى 2023 الذي يقترب ولم يتبقى عليه سوى أيام، وهي الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة التي تبدأ غداً الإثنين.

ونحرص بشكل دائم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم موعد عيد الأضحى المبارك 2023، وهي من الموضوعات العامة التي تهم شريحة كبيرة ويبحثون عنها باستمرار خلال هذه الأيام عبر محركات البحث العالمية.

يوم عرفة

بحسب الحسابات الفلكية يوافق يوم عرفة الثلاثاء 27-6-2023، حيث يقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفة لتأدية أهم ركن من مناسك الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم "الحج عرفة"، ثم يكون يوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم عيد الأضحى "يوم النحر" وبهذا يكمل الحجاج شعائر الحج ولا يتبقى سوى شعائر قليلة..

متى موعد عيد الأضحى المبارك 2023- 1444؟

تم تحديد موعد عيد الأضحى لهذا العام 2023/1444 فلكياً، وهو الأربعاء 28 يونيو/حزيران الجاري حسب ما أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، والجمعية الفلكية في السعودية، وستكون وقفة عرفة لهذا العام 1444هـ فلكيا الثلاثاء 27 يونيو 2023 .

إجازة عيد الأضحى المبارك

وبحسب ما أعلنت العديد من الدول فمن المتوقع أن تكون مدة إجازة العيد 4 أيام في أغلب الدول العربية والإسلامية.









