"إنريكي" يوافق على عرض باريس سان جيرمان

وافق لويس إنريكي، المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا على العرض المقدم من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لقيادة الفريق اعتبارا من الموسم الجديد.



وأكدت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، أن التفاوض بين الطرفين يدور حاليا حول مدة التعاقد وأعضاء الجهاز المعاون للمدرب الإسباني.



من جانبها، أكدت صحيفة ليكيب: "لويس إنريكي مدربا لسان جيرمان، وتتبقى تفاصيل بسيطة لإتمام التعاقد".



وأضافت: "إنريكي كان مترددًا في بداية المفاوضات، لعلمه بوجود اهتمام بالتعاقد مع المدرب الألماني ناجلسمان، لكنه الآن متحمس لتولي المسؤولية، والإعلان عن وصوله الأسبوع المقبل".



وكشفت أن المدرب الإسباني يحظى بتأييد مشترك من ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي، ولويس كامبوس المستشار الرياضي، لتميز إنريكي في منظومة العمل الجماعي أكثر من الاعتماد على نجم أوحد.



وختمت ليكيب تقريرها بأن إدارة سان جيرمان تبقي الباب مفتوحا أمام مرشحين آخرين، هما مارسيلو جاياردو وسيرجيو كونسيساو، تحسبا لتعثر الاتفاق مع إنريكي في اللحظات الأخيرة.



يذكر أن تقارير صحفية عديدة أكدت أن بي إس جي استقر على إقالة مدربه الحالي كريستوف جالتييه بعد عام واحد فقط من توليه المسؤولية، وقبل موسم كامل على انتهاء تعاقده.