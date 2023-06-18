موعد عيد الاضحى 2023-1444 في دولة الكويت

متى اول ايام عيد الاضحى 2023-1444 في الكويت؟ ينتظر المسلمون حول العالم حلول عيد الاضحى المبارك، حيث ان المسلمون يتجهزون للاحتفال بعيد الاضحى، بذبح الاضاحي وفعاليات اخرى تختلف من بلد لآخر، ومن بين الدول التي تحتفل بعيد الاضحى دول الخليج، حيث إن دول الخليج يحبون الاحتفال بعيد الأضحى عبر الاحتفاظ بالعادات والتقاليد القديمة، وبالتالي يهتمون بشكل كبير معرفة بداية العيد لتجهيز الأضحية والزينة والحلوى وغيرها؛ لذلك يتساءل الكويتيون عن موعد حلول عيد الاضحى في الكويت.

اول ايام عيد الاضحى في الكويت

يهتم الموظفون والعمال في الكويت بمعرفة أول أيام عيد الأضحى لحساب الإجازة والعطلة الرسمية لهم، وقضاء الوقت الممتع مع أفراد الأسرة وتبادل الزيارات العائلية، فيكون اول ايام عيد الاضحى في الكويت هو يوم الأربعاء الموافق يوم 28 من شهر يونيو المُقبل 2023م 10 ذي الحجة 1444 هـ.

اجازة عيد الاضحى في الكويت

عند النظر إلى أول ايام عيد الاضحى في الكويت، فلا بد من توضيح أنه من المتوقع أن تبدأ الإجازة لهذه المناسبة بداية من يوم الثلاثاء 27 يونيو الموافق 9 ذو الحجة أي من وقفة عرفة، وتستمر الإجازة إلى يوم السبت 1 يوليو الموافق 13 ذو الحجة، ويعود الموظفون إلى العمل في صباح يوم الأحد من جديد.

عادات وتقاليد كويتية في عيد الاضحى

يستعد الشعب الكويتي ويتجهز للاحتفال بعيد الاضحى المُبارك خلال الأيام المُقبلة، وهذا يتم بمجموعة من التحضيرات التي تستعيد جزءًا من أحداث الزمن الماضي العريق، والذي يختلط ببعض الأمور الحديثة، وصار يُميز حياة العديد في الدول الخليجية.

بالإضافة إلى أنه بالتزامن مع الأجواء الاحتفالية التي تعم في البلاد، والتي ترافق مغادرة الحجاج إلى الأراضي المقدسة، وتبدأ الأجهزة الرسمية تجهيزاتها الأمنية واللوجستية لاستقبال المصلين في أول أيام عيد الأضحى والتأكد من سلامة المرافق العامة.

تُعد الأضاحي والحلويات طقوس كويتية لا تغيب، وقبل أيام من قدوم العيد تحظى أسواق الأضاحي بإقبال كبير الشعب الكويتي؛ حتى يشتروا الاضاحي؛ لتجهيزها للذبح في العيد، بجانب الاحتفاظ على الكثير من التقاليد كتبادل زيارة العائلة وصلة الأرحام وزيارة الأقارب.