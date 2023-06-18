المواصلات بغزة لـ"فلسطين اليوم": دخول أول شحنة قطع غيار للدراجات النارية لغزة

أكد الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة أنيس عرفات، مساء اليوم الأحد18/6/2023م، دخول كميات من قطع غيار الدراجات النارية إلى قطاع غزة بعد انقطاع دام 15 عاماً عبر معبر "كرم أبو سالم"

وبين عرفات خلال حديث لـ"مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن ما تم إدخاله هو 4 مشاطيح محمله أغلبها بإطارات الدراجات النارية بالإضافة لبعض قطع غيار الدراجات، مؤكداً أن هذه الشاحنة سيتبعها دخول شاحنات أخرى خلال الأيام المقبلة ولا يوجد ما يمنع ذلك.

وكما أكد أن أسعار قطع غيار الدراجات النارية ستشهد هبوط في أسعارها وانخفاض بما يتناسب مع أسعارها الطبيعية.

وفي نهاية شهر مايو الماضي، أبلغت لجنة المواصلات الفرعية التابعة لرام الله والمكلفة بالتواصل مع الاحتلال وزارة النقل والمواصلات في غزة بموافقة الاحتلال على إدخال جميع القطع الخاصة الدراجات النارية عبر معبر كرم أبو سالم التجاري لأول مرة منذ سنوات.