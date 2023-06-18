وزارة الأسرى بغزة: ما جري مع الأسير دقة اليوم في محكمة الرملة يؤكد نية قتله

أكدت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، اليوم الأحد18/6/2023م، أن ما جرى في محكمة الرملة ظهر اليوم بحق الأسير وليد دقة هو قمة الاستخفاف والاستهتار بحياة أسير مريض يصارع الموت، ويثبت مجددًا مضي الاحتلال في مخطط تصفية وقتل الأسير دقة.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي :" إن المطلب الأساسي هو الإفراج الفوري عن الأسير وليد دقة دون قيد أو شرط، وليس عقد جلسات صورية وهزلية لمناقشة إمكانية عرضه على لجان أخرى للنظر في الإفراج عنه" مطالبة المنظمات الدولية والإنسانية أن تتخلى عن حالة الصمت المطبق تجاه ما يجري بحق الأسير دقة والأسرى المرضى.

وأجلت المحكمة "الإسرائيلية" في الرملة، اليوم الأحد البت في قرار أحقية الأسير دقة بالمثول أمام "لجنة الإفراج المبكر"، على أن يصدر قاضي المحكمة قراره خلال أسبوع من تاريخه.