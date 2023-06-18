برشلونة لـ"أومتيتي": عليك الرحيل فورا

أكد تقرير صحفي إسباني، أن نادي برشلونة يرغب في رحيل أحد لاعبيه في أقرب وقت ممكن، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة لن يعيد المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي لصفوفه في الموسم الجديد.



ولعب أومتيتي مع ليتشي الإيطالي الموسم المنصرم على سبيل الإعارة، التي تنتهي بنهاية الشهر الجاري، ليعود بالتالي إلى البلوجرانا.



وأضافت أن برشلونة بعث رسالة إلى الفرنسي، وطلب من وكلائه العثور بسرعة على وجهة جديدة في الموسم المقبل، لأن النادي بحاجة لتوفير المال وفاتورة الأجور في أقرب وقت ممكن.



وأوضحت الصحيفة أن النادي الكتالوني منح أومتيتي حرية اختيار أي نادٍ يريده، في ظل وجود عرض من ليون الفرنسي، بجانب بعض الأندية العربية.



وزادت: "برشلونة يرغب في بيع أومتيتي قبل يوم 30 يونيو/حزيران، حتى يمكنه تسجيل العقود الجديدة للاعبين الذين تنتهي عقودهم، بنهاية الشهر الجاري".



وواصلت: "النادي الكتالوني على علم بمفاوضات ليون ونادٍ إيطالي مع أومتيتي، للحصول على خدماته في الصيف المقبل.. لكن ما يخشاه برشلونة هو ظهور العروض السعودية التي قد تبطئ عملية التخلص منه".



وأردفت: "المدافع الفرنسي يرغب في الرحيل بشكل دائم عن برشلونة، وإنهاء عقده مع النادي".



وفي السياق ذاته، اقترب الفرنسي الآخر كليمينت لينجليت، من التوصل لاتفاق مع توتنهام، من أجل الانتقال لصفوفه بشكل نهائي، وينتظر برشلونة بدء المفاوضات مع النادي الإنجليزي.